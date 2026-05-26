金利上昇が意識される中、不動産株の見方が改めて問われている。【こちらも】メガバンク株、還元競争の局面へ3社の分かれ目は増配と自社株買い不動産会社は借入を活用して物件開発や投資を進めるため、金利上昇は資金調達コストの増加につながりやすい。一方で、三井不動産と三菱地所は5月13日にそろって2026年3月期決算を発表し、自社株買いも打ち出した。金利上昇が逆風となる局面でも、株価の分かれ目は自社株買いと利