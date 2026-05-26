◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）強烈な下克上で、価格以上のインパクトを残す。エムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は一昨年のセレクト１歳セールで国内史上２位となる５億９０００万円で落札されたキタサンブラック産駒。「下見の時から体のシルエットが良くて、顔も賢そうないい馬でした。値段には驚きましたけどね」と友道調教師は苦笑いで振り返る