東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開に合わせて、スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催します。2026年7月1日水曜日より、新作映画の世界観を一足早く楽しめるスペシャルグッズが多数登場します。おもちゃたちがポニーのお部屋の中で楽しそうに遊んでいる様子が描かれた、パークのワクワク感を感じられるデザインのアイテムが豊富にラインナップされ