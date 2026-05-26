１９８０年代のシティーポップ・ブームを先導したシンガー・ソングライターのＥＰＯ（６６）が、３１日にＮＨＫワールドＪＡＰＡＮの音楽番組「ｔｉｎｙｄｅｓｋｃｏｎｃｅｒｔｓＪＡＰＡＮ」に出演することが２６日、発表された。国内では１１月以降にＢＳで放送される。このほど東京・渋谷の同局で行われた収録では、冒頭から聴衆に向けて「楽しんでください、一緒に歌ってくださーい！」と陽気にかけ声。「小さな机の