スノーボード女子アルペン大回転で、２年連続Ｗ杯総合優勝を果たした三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫、掛川桜が丘中出身＝を１５歳からパーソナルスポンサーとして支援してきた掛川自動車学校は２６日、特別デザイン教習車「三木つばき号」を制作し、掛川市役所でお披露目イベントを開催した。同教習所からおよそ１０分、自ら運転して会場に到着した三木は「自分の名前が書いてある車なんで変な運転はできないなって、す