青や紫、ピンク…色とりどりのアジサイ。愛知県田原市小塩津町で5月30日（土）にグランドオープンする「渥美あじさいの森」では、約100種類・6000株が楽しめます。 【写真を見る】アジサイ生産量日本一 愛知・田原市に ｢渥美あじさいの森｣オープン 約100種類･6000株が楽しめる新スポット 田原市はアジサイの生産量が日本一。新たな名所として知ってもらおうと地元の人たちが4年前から計画し、約3600万円をかけて整備