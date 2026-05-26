日本から飛行機で約７時間。マレーシアの首都・クアラルンプールは、近代的な高層ビルやショッピングモールが建ち並ぶアジア屈指の大都会だ。このたびマレーシア政府観光局の協力を得てクアラルンプールを訪問。いま話題の観光スポット５選を紹介する。〈１〉マレーシア初の没入型体験ギャラリー「イマーシファイ・クアラルンプール」クアラルンプールの中心地、ブキッ・ビンタンのショッピングモール「ララポート」横にある「