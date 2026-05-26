巨人の山口寿一オーナー（69）が26日、取材に対応し、25日に現行犯逮捕されこの日に辞任した阿部慎之助監督（47）の不祥事を謝罪。功労者だった阿部監督の今後の球団との関わりについて言及した。「辞めてもらったので今は何もないですよね。当分何もないですよね。この先のことはなんとも言えないですけれども、今後の予定については全く何もないですね」オーナーは冒頭で「大事な公式戦のさなか、また交流戦を直前に、こ