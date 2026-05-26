カバー社は26日、公式Xを更新。ホロライブプロダクション所属の男性VTuberグループ「ホロスターズ」について、一部タレントの配信活動終了と他タレントの今後に関するお知らせを公開した。同社は4月、「ホロスターズ」の事業縮小および運営体制の大きな変更を発表。会社主導によるグッズ製作、自社スタジオを利用した配信などに区切りをつけること、個人活動を主軸とする方針へ転換し、一部タレントの配信活動終了やサポートの