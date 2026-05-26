俳優の大浦龍宇一（５７）が２５日、ブログを更新。薄毛の悩みがあり、それを隠すのではなく、「受け止めて」、短く髪を切ってさっぱりしたことを明かした。「今日思いきってショートヘアーにしました！正直にお話しすると、私の後頭部にはさみしい所があり、数年前より量が減ったなと悩んでいたのですが、それを隠す方向だと髪型もいろいろ限られてくるので、これからはそれも受け止めて、ありのままで活かしていこう！！」