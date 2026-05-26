元横綱の貴乃花光司氏（53）と元フジテレビアナウンサーの河野景子さん（61）の次女で女優の白河れい（24）が26日、自身のインスタグラムを更新。撮影のオフショットを披露した。先月19日の投稿で、白河は「24歳になりました！」と報告。「新しい現場でも祝っていただいたり、とても嬉しかったです」と、笑顔の写真を添えて伝えていた。この日はストーリーズで「今日も撮影してます！」とコメント。ナース姿の自撮り写真を公