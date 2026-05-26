日本国旗を傷つける行為を処罰する「国旗損壊罪」について自民党のプロジェクトチームは22日、法案の骨子案について大筋で了承した。国旗を「公然と損壊、除去、汚損する行為」と規定し、SNSの配信も対象としている。また目的や意図は問わず、他人に不快、嫌悪を抱かせる方法で、実物の国旗を損壊する行為を罰するとした。自民党から反論は噴出していない自民党の政調幹部によると、連立を組む日本維新の会も了承するほか、野党で