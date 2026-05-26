巨人の山口寿一オーナーが２６日、東京都内の球団事務所で取材に応じた。２５日に長女への暴行容疑で逮捕・釈放され、この日、辞任した阿部慎之助監督について後任に橋上監督代行にシーズン終了まで指揮を執ることをお願いしたことを明かした。「そうですね。そのようにお願いしました」と語った。その上で後任については「全くの白紙です」と語った。山口オーナーは冒頭に「大事な公式戦のさなか、このような重要な不祥事を