TBS井上貴博アナウンサーは26日、MCを務める同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に生出演。巨人の阿部慎之助監督（47）が25日夜、娘への暴行の疑いで現行犯逮捕（その後釈放）されたニュースについて、「情報の受け止め方が難しいニュース」「非常に論点の多いニュース」と番組冒頭でコメントした。阿部監督は26日、球団に辞表を提出し受理された。その後会見を開き、涙ながらに謝罪した。番組では、交流戦開幕前の東京ドーム