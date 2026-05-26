巨人の山口寿一オーナーが２６日、東京都内の球団事務所で取材に応じた。２５日に長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部慎之助監督のこの日の辞任について「この度は大事な公式戦のさなか、セ・パ交流戦の直前にこのような重要な不祥事を起こしまして、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者の皆様に深くおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。山口オーナーはこの日、面会した阿部監督から辞任