気象庁は26日午後4時42分、奄美地方を除く鹿児島県に、線状降水帯予測情報を出した。鹿児島県では、27日未明から27日夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるとして注意を呼びかけた。予想雨量は1時間あたり50?で、24時間雨量は180ミリとしている。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがある。