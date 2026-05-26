俳優の影山優佳が自身のInstagramを更新。愛犬のチワワを抱き抱えているオフショットを披露した。 参考：影山優佳が語る日向坂46卒業からの1年「新しい道を切り開いていけるかは自分の努力次第」 投稿には、笑顔でチワワを抱える写真のほか、夜景をバックにしたショット、元日向坂46メンバー・河田陽菜との2ショット、料理の写真などが収められている。 キャプションには「たからもの.」「#チワワ#犬」、「#ootd