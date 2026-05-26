シャオミ・ジャパンは、ポータブルBluetoothスピーカー『Xiaomi Bluetooth スピーカー Essential』を5月26日16時より発売する。市場想定価格は1,980円（税込）。 手のひらサイズのコンパクトな筐体に、1.5インチのフルレンジスピーカーと大型パッシブラジエーターによるデュアルドライバー構成を採用。5Wの定格出力で、広がりのあるサウンドを実現したという。