デジタル庁は、国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請サービスを5月26日から開始した。対象は2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者で、マイナンバーがすでに付番されている人。在外公館の領事窓口での紙による申請手続は5月25日をもって終了し、以降はオンライン申請に一本化される。オンライン化により従来より交付までの期間が短縮される。申請後に完成したマイナンバーカードの交付手続は引き続き在