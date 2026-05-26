立石は1軍デビュー後、プロ初アーチ含め圧巻のパフォーマンスを残し続けている（C）産経新聞社野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は1軍デビューから圧巻のパフォーマンスを続けている阪神の黄金ルーキー、立石正広をクローズアップする。【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ立石がプロデビューから圧巻のパフォーマンスを見せている。5月19日の中日戦で