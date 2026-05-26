アメリカ・カリフォルニア州で成立した「OSに年齢確認を義務付ける法律」について、LinuxやオープンソースOSを対象外とする修正案が提出されました。ユーザーの生年月日や年齢の入力をOSプロバイダーに求める内容に対してLinuxコミュニティから反発が広がっていましたが、修正法案では「コピー、再配布、改変可能なライセンスで配布されるOS」を除外する文言が追加されたとのことです。Bill Text - AB-1856 Age verification signa