5月25日（日本時間26日）、ロサンゼルスでおこなわれたドジャースvsロッキーズ戦の始球式に、ミラノ・コルティナ五輪金メダリストの“りくりゅうペア”こと三浦璃来と木原龍一が登場。オリンピックを沸かせた2人の技術に、球場は大いに盛り上がった。【写真】「次元が違う」超一流の身体能力を見せつけた“りくりゅう”の始球式前代未聞の“リフト始球式”「三浦さんは『RIKU 6』、木原さんは『RYUICHI 12』と書かれたドジャース