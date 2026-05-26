25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで現行犯逮捕された読売巨人軍の阿部慎之助監督（47）。その後釈放されましたが、26日に球団事務所で会見を行い、辞任を発表しました。 ▼本拠地・東京ドーム周辺の様子は？MBS河本アナがリポート チームは26日、本拠地・東京ドームでソフトバンクとの初戦を迎えますが、巨人ファンの受け止めは…。東京ドーム前からMBS河本光正アナウンサーが、現地