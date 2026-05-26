ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネルは５月２５日、「勝浦正樹が聞く！勝負の裏側」で、２４日のオークスでＪＲＡ女性騎手として初のＧ１制覇を成し遂げた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝のレース直後のインタビューを公開した。ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）とのコンビで快挙達成後、勝浦正樹元騎手と同じＪＲＡ競馬学校１３期生でもある父の康成助手と登場。勝浦さんの質問