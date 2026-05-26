タレントの石田純一（７２）が２６日、都内で行われた朝日生命の「みんなのあんしん１００年プロジェクト」プレス発表会に登場した。このプロジェクトは、介護・認知症領域における深刻な社会課題の解決に向けた新プロジェクト。７２歳を迎えた石田は、介護・認知症問題は「他人事ではない」と力説。「自分は大丈夫とは思わずに、対処していくことが自分のためにも家族のためにもなる」と呼びかけ、「健康は命より重たい。