２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営日比７．１９ポイント（０．１７％）安の４１４５．３８ポイント３日ぶりに反落した。利益確定売りが先行する流れ。このところ急伸が続いていた半導体株が反落し、全体相場の重しとなった。米イラン和平交渉の進展を見極めたいとするムードも漂っている。ルビオ米国務長官は現地時間２５日、イランとの合意について、早ければ今日にも何らかの発表があると示唆。ト