韓国ビューティー好きさんに注目してほしいニュースが到着♡プロフェッショナルメイクアップブランド「Pyt（ピュット）」の人気アイテム「GENBAリップティント」から、新色5色が2026年6月6日（土）に発売されます。メイクアップアーティストDASOM（ダソム）さんがクリエイティブディレクターを務めるブランドらしく、色・質感・使いやすさまでこだわりがたっぷり。毎日メイクにも特別な日にも