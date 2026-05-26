アイスショー『Fantasy on Ice 2026』に出演するフィギュアスケーターの中井亜美選手が26日、自身のインスタグラムを更新。同公演の共演者である佐藤駿選手や青木祐奈選手らとリンクで楽しげなひとときを過ごす様子を明かしました。中井選手は今回、青木選手が投稿したフォトをシェアするかたちでインスタグラムのストーリーズに掲載。笑顔の青木選手の肩越しに中井選手が顔をのぞかせ、その2人の背後には、佐藤選手と友野一希選手