◇プロ野球セ・パ交流戦巨人ーソフトバンク（5月26日、東京ドーム）阿部慎之助監督の辞任を受けて、監督代行となった巨人の橋上秀樹オフェンスチーフコーチ。練習後に報道陣の取材に応じ、「残念ではありますけれども、（辞任は）致し方ないのかなと思っています」などと語りました。いつも通り、グラウンドに出てきて選手の打撃練習を見守っていた橋上監督代行。阿部監督とはきのう（25日）ときょう（26日）話したそうですが、