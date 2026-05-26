一卵性三つ子男子グループ「佐藤三兄弟」が、メジャーデビューシングル「ＤＡＩＳＵＫＩ」（８月５日発売）のサビ部分をＴｉｋＴｏｋで先行配信している。１６日に開催されたリリースイベントで「ＤＡＩＳＵＫＩ」を初披露。ファンの間で、インパクトのあるサビ部分のフレーズ「サランがヘヨヘヨ、ロハがイフイフ、意味不じゃない」が中毒性の高い“やみメロ（やみつきになるメロディー）”として瞬く間に拡散され、話題となっ