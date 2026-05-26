栃木県日光市にある廃校となった学校のプールやトイレから蛇口など、およそ400点が盗まれていたことがわかりました。被害総額は少なくとも540万円に上っています。日光市によりますと、今月1日、市の職員が旧清滝小学校の見回りに訪れたところ、校舎の1階の窓ガラスが割られていて、蛇口やシャワーヘッドなど、およそ140点がなくなっているのを見つけました。また、この同じ日に近くにある旧安良沢小学校も見回りをした結果、同じ