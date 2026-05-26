政府の情報収集などインテリジェンス機能の強化に向けて、「国家情報会議」を創設する法案が参議院・内閣委員会で可決しました。27日には、本会議で成立する見通しです。「国家情報会議」は総理大臣を議長に、政府の意思決定を支える情報収集・分析の司令塔の役割を担い、その事務局として「国家情報局」が新設されます。参議院・内閣委員会では26日、自民・維新の与党のほか国民民主党や公明党なども賛成して可決しました。また、