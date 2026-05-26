中東情勢の影響が私たちの生活にも広がる中、企業によるさまざまな努力も加速しています。国会記者会館から、フジテレビ経済部・胗原弥玖記者とお伝えします。ポイントは「はま寿司値上げ ピンポイントで」「コンビニ廃道減便で影響は」の2つです。山崎夕貴キャスター（崎はたつさき）：まずは1つ目のポイントです。大手回転寿司チェーンのはま寿司は、26日から一部商品を値上げします。対象はピンポイントだということです