「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手（２６）が報道陣に対応し、阿部慎之助監督（４７）の辞任を受け「野球している以上は、目の前の勝利に選手として向かっていくのが一番ですし、一番チームが団結する時だと思う」と言及。２７日のソフトバンク戦で先発が予想されるだけに「何とか明日勝てるようにやっていきたい」と意気込みを口にした。交流戦で日頃対戦の少ないパ・リーグの打者を相手に気