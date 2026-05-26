神戸市中央区で5月17日に開催された「第53回神戸まつり」にあわせ、市民参加型の清掃活動「ひろえば街が好きになる運動」が実施された。【写真】海岸に段ボール箱いっぱいの「米」…なぜ捨てたの？クリーン団体が嘆き「虫がわいたから？」「買い占めていたのかも」活動はJT兵庫支社が主催し、サンテレビが協力。三宮・旧居留地の「おっ！サン商店街（江戸町筋沿い）」を拠点に行われ、参加者は配布されたトングやごみ袋を手