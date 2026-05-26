中国では、スターバックスのミニプログラムが5月25日に「ベアリスタシリーズ」の衣料品を発売しました。スターバックス（北京）の「微博（Weibo）」の公式アカウントによると、同シリーズの衣料品は5月26日から指定店舗で同時販売されるとのことです。スターバックスが中国国内の店舗で衣料品を販売するのは初めてです。同シリーズの衣料品には、ベスト、刺しゅう入りTシャツ、パーカーなどがあり、価格は279〜459元（約6500〜1万7