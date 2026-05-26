ダ・ヴィンチ編集部公式X（旧Twitter）は5月26日、投稿を更新。雑誌『ダ・ヴィンチ』（KADOKAWA）が2026年10月6日発売の11月号をもって休刊することを発表しました。創刊以来、多くの読者に愛されてきた人気カルチャー誌の突然の知らせに、SNSでは驚きと悲しみの声が広がっています。【投稿】『ダ・ヴィンチ』休刊へ休刊発表に驚きと悲しみの声同アカウントは「読者の皆様へ大切なお知らせ」と題し、同誌が2026年11月号（10/6発売