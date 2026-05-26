艶消しボディ採用の“特別モデル”に注目集まる！BMWジャパンは2026年4月15日、スポーツセダン「3シリーズ」の高性能モデル「M340i xDrive」に、専用装備をまとった特別仕様車「FROZEN EDITION（フローズン・エディション）」を追加して発売しました。マット仕上げの専用ボディカラーやカーボンパーツを採用した特別な1台として、走りだけでなくデザイン面でも注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがスカイライン