青山商事が展開する「洋服の青山」と「スーツスクエア」の新シリーズ『みんなのスーツ』が、『日経トレンディ』2026年6月号の「2026年上半期ヒット大賞（アパレル部門）」を受賞した。累計販売着数は6万着を突破し、ビジネスと日常を横断する新たなスーツスタイルとして存在感を高めている。【写真】「暑いのにジャケット…」も解決夏仕様の爽やかスタイル登場「上半期ヒット大賞」は、売れ行き、新規性、影響力の3項目を基