“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が26日、自身のインスタグラムを更新。ボディラインがあらわになるシャツ姿を披露した。【写真】「ボタン開けたら…」ボディラインあらわな姿の三田悠貴三田は「さらっと羽織れてボタン開けたらこんな感じ」との文言とともに、写真を公開。ファンからは「すごい！」「キレイすぎる！」「かわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。■三田悠貴1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。