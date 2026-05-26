東京ディズニーリゾートは26日、今年7月2日から開催するイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」において、人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」とコラボすると発表した。東京ディズニーランド内の「ベイマックスのハッピーライド」において、通常のアトラクションで流れている6曲のオリジナルソングに、ミセスの「Carrying Happiness(Tokyo Disney Resort Version)」が加わるなど、ミセスの音楽がパーク内を彩る。