東京市場まとめ 1.概況 日経平均は89円高の65,247円と続伸して取引を開始しました。前日には史上初の65,000円台を超えるなど、最高値圏で推移していた背景もあり、その後は利益確定の売りが優勢となりました。前引けは260円安の64,897円となりました。後場の序盤は下げ渋る展開となりました。後半にかけて、再び下げ幅を拡大する場面が見られたものの、最終的には162円安の64,996円で4営業日ぶりに反落となりました。TOPIXは4ポ