熊本市動植物園の人気者、レッサーパンダのシンファが妊娠したことが発表されました。 【写真を見る】人気者レッサーパンダ “シンファ” が妊娠出産は5月下旬から7月ごろ熊本市動植物園 妊娠したのは、メスのレッサーパンダで6歳の「シンファ」です。 レッサーパンダ「かぼす」に待望の赤ちゃんが 熊本市動植物園によりますと、今年2月にオスのレッサーパンダ「かぼす」7歳との交尾行動が