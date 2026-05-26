お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が25日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。若手芸人の稼ぎ方にあきれる場面があった。今回は「若手芸人の普段は言えない本音、第10弾」がテーマで、MCの「ウエストランド」井口浩之、「とろサーモン」久保田かずのぶとともにトーク。若手芸人というカテゴリーについて話をする中、岩井は今の時代はYouTubeやPodcastなどもあることに触れ