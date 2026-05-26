環境省は26日、横浜港・本牧ふ頭（横浜市）のコンテナヤードで、強い毒を持つヒアリ約100匹が見つかったと発表した。いずれも働きアリで女王アリや卵は見つかっておらず、市と駆除や調査を進め定着防止を図る。2026年度の確認は全国で初。環境省によると、同省実施の港湾調査で23日、地面の舗装の隙間を出入りしているのが見つかり、専門家がヒアリと確認した。海外からのコンテナに付着していた可能性がある。25年度の国内