巨人の山口寿一オーナー（69）が26日、取材に対応し、25日に現行犯逮捕されこの日に辞任した阿部慎之助監督（47）の後任人事について言及した。この日開幕のセ・パ交流戦で、巨人は東京ドームでソフトバンクと対戦。橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が監督代行を務める。山口オーナーは「今後のことは、橋上コーチに監督代行をお願いしまして、橋上コーチには、実は昨夜のうちに私から監督代行をお願いしたい、ということ