テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が２５日に放送され、ウエストランド・井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。この日のゲストは、ハライチ・岩井勇気。「若手芸人の普段は言えない本音」を進行した。３人は、現在の若手との世代間ギャップを痛感。久保田は「俺らもそうやけど。泥すすったっていう、分かりあえる話できるやん。ギリギリ」と経済的な苦労も含めて、同世代の芸人とは共感できる部分