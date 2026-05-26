女優でタレントの鈴木紗理奈（48）が26日、インスタグラムのストーリーズ機能を更新。歌手でタレントのあのがテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で、女優でタレントの鈴木に対して「嫌い」と発言した騒動をめぐって、所属事務所のコメントを発表した。以下、発表全文ご報告平素より弊社所属タレント・鈴木紗理奈に格別のご厚情を賜り、心より礼申し上げます。このたび、鈴木が出演していないテレビ番組内におい