◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２６日・マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（佛教大）が１軍に合流した。２８日のロッテ戦（マツダ）で先発する見込み。４月下旬から先発に挑戦している新人は「任されたイニングで勝負できるように」と意気込んだ。１０日のヤクルト戦（マツダ）でプロ初先発し、２回１安打無失点。直近では、２２日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（由宇）で６回３安