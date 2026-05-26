「どんだけ～！」のフレーズで人気の美容化のIKKOさん。 5月19日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「どんだけ～！」のフレーズについて語ってもらった。 IKKO「どうも～、どんだけ～！」 小島慶子「大竹さん、頭抱えちゃってる」 IKKO「大竹さん、イヤそうな顔しないで下さいよ(笑)」 大竹「この『どんだけ～』って何で面白